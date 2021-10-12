Ташкент, 12 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Узбекистана на уровне «BB-», прогноз «стабильный», следует из пресс-релиза агентства.

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Эксперты агентства в документе указывают, что вместе с этим, в стране наблюдается высокая зависимость от сырьевого сектора, высокая инфляция и низкое ВВП на душу населения.

Кроме того, Fitch указывает на слабый уровень институциональной среды и качества управления относительно сопоставимых стран.

«Сложный характер следующего этапа реформ, в особенности с учетом амбициозных целей и сроков, станет проверкой для институционального потенциала государства», — говорится в документе.