Калуга, 12 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 146 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 12 октября. Днём ранее, 11 октября, в регионе было зарегистрировано 144 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждён у 49 821 человека, 47 396 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 762 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.