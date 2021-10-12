Москва, 12 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 600 кг сильнодействующих средств, сообщает 12 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Скриншот видеозаписи мвд.рф Ирина Волк

По словам Волк, лидеры и участники группы распространяли через столичные аптеки лекарственные средства, оборот которых ограничен на территории РФ. Злоумышленники создали коммерческую структуру, которая получила лицензию на фармацевтическую деятельность. Организаторы незаконного бизнеса приобретали у производителей препараты с сильнодействующими веществами и передавали их вовлечённым в схему сотрудникам аптек. Те удаляли маркировку и продавали средства наркозависимым гражданам за наличные, без оформления кассового чека.

В МВД обратили внимание, что стоимость препаратов в аптеке превышала закупочную у производителя в десять раз.

На территории Московского региона задержаны двое организаторов и 13 участников организованной группы, в которую входили жители из нескольких субъектов РФ и страны ближнего зарубежья. Сотрудниками правоохранительных органов обнаружены более 58 тысяч флаконов и 70 тысяч капсул, содержащих в своем составе порядка 600 кг сильнодействующих веществ. Также изъяты денежные средства, банковские карты, документы, бланки.

Возбуждено уголовное дело по частью 3 статьи 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). В отношении задержанных избрана мера пресечения — четыре человека взяты под стражу, двое находятся под домашним арестом, а ещё девять человек — по подпиской о невыезде и надлежащем поведении.