Москва, 12 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Вячеслав Володин избран на пост председателя Государственной думы VIII созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября. Голосование прошло открыто, кандидатура набрала большинство голосов — 360 голосов.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Кандидатуру Володина предложил президент РФ Владимир Путин, отметив его успехи в консолидации парламентариев на фоне пандемии коронавируса.

В ходе дискуссии кандидатуру представил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, отметив его профессионализм.

Своего кандидата на этот пост предложили и парламентарии от КПРФ — Дмитрия Новикова. Кандидатуру представил лидер партии Геннадий Зюганов. Новикова поддержал 61 депутат.

Володин являлся председателем Госдумы VII созыва.