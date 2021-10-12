Володин избран на пост председателя Госдумы
Москва, 12 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Вячеслав Володин избран на пост председателя Государственной думы VIII созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября. Голосование прошло открыто, кандидатура набрала большинство голосов — 360 голосов.
Duma.gov.ru
Вячеслав Володин
Кандидатуру Володина предложил президент РФ Владимир Путин, отметив его успехи в консолидации парламентариев на фоне пандемии коронавируса.
В ходе дискуссии кандидатуру представил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, отметив его профессионализм.
Своего кандидата на этот пост предложили и парламентарии от КПРФ — Дмитрия Новикова. Кандидатуру представил лидер партии Геннадий Зюганов. Новикова поддержал 61 депутат.
Володин являлся председателем Госдумы VII созыва.