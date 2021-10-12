Ростов-на-Дону, 12 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Несколько десятков автомобилей выстроились в очередь за картошкой, которую селяне продают по оптовой цене. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Винсент Ван Гог. Миска с картошкой. 1885

«Очередь за картошкой в селе Бессергеневка. По 35 рублей продают вроде», — пишет автор ролика, размещённого в паблике «Ростов-Папа Ростов-на-Дону».

Некоторые интернет-пользователи предположили, что очередь образовалась из-за перекупщиков, которые потом картошку будут перепродавать по 100 рублей. Комментаторы считают, что ажиотаж, возникший на фоне сообщений о росте стоимости картофеля вдвое, устраивать не стоит.

«Помню, в прошлом году, когда подняли цены на лимоны и имбирь, люди договорились бойкотировать их покупку. Через месяц цены вернулись на место и стали даже чуть ниже», — высказался один из участников группы.

«Картошка — это наша новая нефть. Доллар рушится, на мировых биржах — паника», — пишет комментатор.

«Скоро все продукты будут «нашей новой нефтью», — уверена другая подписчица.