Москва, , 12:03 — REGNUM Депутат Госдумы от «Партии роста» Оксана Дмитриева не вошла на в одну фракцию, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Оксана Дмитриева Assembly.spb.ru

«На данный момент я являюсь единственным депутатом, не вошедшим во фракции. То есть, единственным депутатом, подчиняющимся только своей совести и воле избирателей», — отметила Дмитриева.

Парламентарий сообщила, что вошла в комитет Госдумы по бюджету и налогам, но намерена активно работать с комитетом по труду и социальной политике, комитетом по науке и образованию и комитетом по строительству и ЖКХ.

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