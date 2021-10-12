Чита, 12 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. К всероссийскому культурному проекту «Пушкинская карта» дополнительно присоединились два учреждения культуры Забайкалья — Нерчинский краеведческий музей и Окружной Дом офицеров в Чите. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Забайкальского края Пушкинская карта

Нерчинский краеведческий музей уже готов принять гостей в рамках нового проекта 14 октября. Для юных эрудитов по предварительным заявкам пройдет «Своя игра» на тему «Осень». Участники будут соревноваться в знании осенних примет, народных праздников и многом другом.

Ранее к проекту присоединились краевая филармония им. О.Л. Лундстрема, забайкальский драматический театр, государственный музыкальный театр национальных культур «Забайкальские узоры», театр кукол «Тридевятое царство», краевой краеведческий музей имени А.К. Кузнецова, музейно-выставочный центр Забайкальского края, национальный театр песни и танца «Амар сайн» и театр песни и танца «Забайкалье».

Как сообщало ИА REGNUM, о культурной карте сообщил президент России Владимир Путин на прямой линии 30 июня 2021 года. Это — электронный билет, который позволит молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет оплачивать посещение культурных мероприятий. На карту начисляют по три тысячи рублей.

В сентябре 2021 года стало известно, что в Забайкальском крае оформлено уже более пяти тысяч Пушкинских карт, приобретено двести билетов на посещение культурных мероприятий.

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