Оренбург, 12 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области 73-летний пенсионер стал жертвой мошенников. Злоумышленники выманили у мужчины почти 4,4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УВД по региону.

Телефонное мошенничество

По данным ведомства, пожилому оренбуржцу поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка и проинформировал в отделение кредитного учреждения пришел клиент, предоставивший поддельную доверенность на право получения денежных средств со счета пенсионера. Звонивший убедил мужчину, что сбережения не похищены, но совместно со следственным комитетом проводятся оперативные мероприятия по розыску возможного преступника.

Вскоре позвонил якобы сотрудник Следственного комитета и заявил, что для поимки злоумышленника, попытавшегося похитить деньги со счета, пенсионеру необходимо обналичить все имеющиеся сбережения и внести их на безопасный счет.

Как отметили в полиции, пенсионер получил крупную сумму денег в наследство от матери, а также имел собственные накопления и опасался за сохранность финансов.

В результате оренбуржец обналичил все сбережения и осуществил более 40 переводов на неизвестные счета. Несколько дней пенсионер ждал поступления денег на счет. Не дождавшись положительного результата, он обратился в банк, где ему заявили о хищении денег. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Правоохранители в очередной раз призывают население не совершать финансовые операции по телефону от неизвестных людей.