Москва, 12 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Министерство транспорта России подписало многомиллионный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы по теме «Система резервирования времени пересечения транспортными средствами государственной границы в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу РФ (электронная очередь)». Работы будут выполнены в рамках реализации мероприятий госпрограммы «Развитие транспортной системы», принятой правительством РФ в декабре 2017 года, передаёт ИА REGNUM.

Открытая граница

Цена контракта составляет 29 428 414,92 рубля. Срок его исполнения ограничен 8 декабря 2021 года. Исполнитель может привлечь субподрядчиков в пределах 35% от стоимости договора.

Исполнителем выбрано ООО «Глобальные системы автоматизации», работающее в IT-сфере с апреля 2009 года. По данным ЕГРЮЛ, владелец фирмы в июле 2020 года сменился. Единственным собственником стало ООО «ДФА Капитал» Дмитрия Афанасенко. В активе «ДФА Капитал» есть доля в научно-исследовательской компании «Современные радио технологии» (совладелец — директор АО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов), которой управляет ООО «Глонасс-ТМ». Последнее на 75% принадлежит ООО «РТ-Инвест транспортные системы», совладельцами которого в свою очередь являются миллиардер Игорь Аркадьевич Ротенберг, АО «РТ-Инвест», Андрей Шипелов и Антон Замков.

Бенефициар «дворца» в Геленджике: об активах семьи Ротенберг

По открытым данным, компания «Глобальные системы автоматизации» была исполнителем свыше 100 госконтрактов на общую сумму более 5,2 млрд рублей. Среди основных заказчиков числится Минтранс РФ, на который приходилась треть госзаказов на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

По новому контракту в задачи исполнителя входит создание опытного образца системы резервирования времени для пересечения транспортных средств через госграницу РФ в автомобильных пунктах пропуска «с использованием технологий автоматизации процессов сбора, обработки, аналитики и предоставления таможенных сведений». Планируется за счёт этой системы сократить время ожидания.