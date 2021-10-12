Петропавловск-Камчатский, 12 октября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. На Камчатке 12 октября торжественно открыли сборный пункт временного размещения призывников в отремонтированном здании бывшего военного госпиталя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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На Камчатке в этом году планируется призвать около 350 молодых людей на срочную службу в армию. 80 из них отправятся учиться и служить в другие регионы страны, остальные будут проходить службу в крае.

Здание и прилегающая территория были выделены правительством Камчатского края военным в безвозмездное пользование.

«Это значимое событие для Камчатского края. Многие годы основным замечанием в организации призыва было несоответствие техническим требованиям сборного командного пункта. Он очень удачно расположен: близко к аэропорту, на перекрёстке основных транспортных путей. Здание и территория позволят организовать призыв, который стартует уже 19 октября, на качественно новом уровне», — сказал губернатор Владимир Солодов.

Здание нового пункта рассчитано на одновременное размещение 60 призывников. На первом этаже располагаются кабинеты врачей, а также комната для переговоров. На втором — спальни и бытовые помещения. Также на территории находится склад для материально-технических ценностей, обмундирования, которое будет выдаваться будущим солдатам.

«Сборный пункт — это самое первое, что видит призывник. От состояния призывного пункта зависит первое впечатление будущего солдата о вооруженных силах России. Это здание очень подходит для размещения такого важного объекта. Хочу выразить большую благодарность губернатору Камчатского края за помощь в решении многих вопросов и задач, связанных с обеспечением работы в военных городках», — сказал врио командующего Восточного военного округаЕвгений Никифоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области начался осенний призыв 2021 года. Из региона на военную службу призовут более 2000 молодых людей.