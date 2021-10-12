Киев, , 11:59 — REGNUM Меру пресечения председателю политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку по делу о «схемах» импорта донбасского угля изберет 12 октября суд на Украине. Об этом 12 октября сообщил пресс-секретарь главы политсовета ОПЗЖ Олег Бабанин.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

«Суд состоится в 14:30 (совпадает с мск). Виктор Медведчук будет присутствовать на заседании», — приводит его слова РИА Новости.

При этом 8 октября правоохранители Украины заявили, что глава политсовета ОПЗЖ подозревается в государственной измене и содействии терроризму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что отсутствие газа для отопления коммунальных и бюджетных организаций на Украине вынуждает регионы объявлять о введении чрезвычайной ситуации.