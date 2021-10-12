Советский, Югра, 12 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Югре завершено следствие по делу о ДТП, в котором погибла главный редактор газеты «Первая Советская» Олеся Шарнина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России п ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В ходе следствия установлено, что 29-летний водитель автомобиля «Хендай Акцент» будучи в состоянии наркотического опьянения, при совершении обгона попутных автомобилей, выехал на полосу встречного движения и на примыкающий справа по ходу движения тротуар, где совершил наезд на Олесю Шарнину. Женщина погибла на месте.

Сбивший её водитель обвиняется по п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В настоящее время обвинительное заключение направлено полицейскими в органы прокуратуры для утверждения. Обвиняемый со дня совершения преступления заключён под стражу.