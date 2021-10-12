Красноярск, 12 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 23 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается 12 октября на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский работник в защитном костюме в ковидном госпитале

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За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали уже 6094 жителя Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 120 725 носителей коронавируса. общее число выздоровевших в крае — 107 060 человек.