Пекин, 12 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Экспериментальные боевые беспилотные корабли проходят испытания на секретной военно-морской базе на северо-востоке Китая. Об этом сообщает издание USNI News, ссылаясь на спутниковые снимки и сведения из открытых источников.

dmytrok Порт Далянь

Так, два беспилотных корабля заметили у северо-восточного побережья страны, в 14 км от базы подводных лодок в Сяопиндао и в 8 км от судостроительного центра Далянь.

Один из кораблей по описаниям похож на судно JARI, которое заметили в этом районе в 2020 году. Это небольшой эсминец с мощным вооружением. Второй корабль похож на большой катамаран, его характеристики частично схожи с JARI.

Издание отмечает, что военно-морской причал близ Даляня начали строить в 2016 году и закончили примерно через год. Здесь время от времени проводились испытания и учения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 38 боевых самолётов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) совершили облёт акватории к юго-востоку от острова Тайвань. Это максимальный показатель за последние годы.

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