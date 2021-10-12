Москва, 12 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции умерли 70 человек, сообщили 12 октября в оперативном штабе столицы.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Смертность от коронавирусной инфекции в Москве находится на стабильном уровне. Накануне, 11 октября, в городе скончался 71 пациент, двумя днями ранее — 72 пациента.

Выздоровели и были выписаны после прохождения лечения от коронавирусной инфекции ещё 2477 пациентов, рассказали в штабе.

При этом в России за последние сутки установлен очередной максимум по суточной смертности от ковида — ушли из жизни 973 человека.