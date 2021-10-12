Москва, 12 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Кандидат на пост председателя Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что привиты 70% депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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«Должны быть введены ограничения и на посещение здания Госдумы, и на работу предприятий питания. Надо мерить температуру на входе. Комитеты могут использовать дистанционный формат, чтобы работа не прерывалась», — сказал Володин.

При этом он считает, что вакцинация должна быть добровольной и призвал парламентариев к ответственности.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее сообщил об одиннадцати заболевших депутатов Госдумы восьмого созыва и призвал не пускать в зал не прошедших вакцинацию.