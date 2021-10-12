Москва, 12 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Увеличение темпов роста цен на мясо кур и свинину в сентябре и октябре отчасти связано с повышением себестоимости продукции, заявил 12 октября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Duma.gov.ru Максим Решетников

По его словам, цены на курицу выросли за сентябрь на 3,2%, за первую неделю октября — ещё на 1,6%. На свинину — на 1,7% за сентябрь и на 0,7% за первую неделю октября.

«Отчасти это связано с повышением себестоимости продукции», — сказал Решетников журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что инфляция в России по итогам 2021 года окажется на уровне 6,5−7% или ниже.

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