Петропавловск-Камчатский, 12 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском полностью завершились ремонтные работы на объектах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На трёх региональных дорогах ещё ведутся ремонты, срок их окончания установлен на 1 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в краевом правительстве.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Ремонт дороги

«Подрядные организации работают в графике, отставаний и нареканий нет», — пояснил заместитель председателя правительства Камчатки, курирующий вопросы транспорта и дорожного строительства Сергей Миронов.

В рамках нацпроекта в Петропавловске-Камчатском отремонтировали участок на ул. Красная сопка от примыкания к федеральной дороге до начала отремонтированного в прошлом году участка на Сапун-горе — 358 м дорожного полотна; участок 250 м на ул. Океанской от остановки «Садовая» до ул. Петропавловское шоссе; участок 1047 м от остановки «Коммунпроект» до примыкания к Набережной; участок длиной 338 м по ул. Ларина, не вошедший в программу ремонта 2020 года, дорожный участок по ул. Приморской от примыкания к пр. Победы до автобусной остановки «Школа № 37» (3,3 км) и дорожный участок на ул. Светлой и Попова от автобусной остановки «Школа №37» до конечной остановки «Авача» (784 м).

На региональных трассах завершаются ремонтные работы на трёх участках дорог: с 84 по 94 км автомобильной дороги с переходным типом покрытия Мильково — Ключи — Усть-Камчатск, с 25 по 29 км дороги с асфальтобетонным типом покрытия Елизово — Паратунка и с 12 по 24 км автомобильной дороги с переходным типом покрытия Крапивная — Эссо.

«С момента начала проекта в городах ситуация стала меняться. Этому, конечно, способствовали и нацпроект, и то, что чиновники стали обращать внимание на мнения граждан. Уже можно говорить о тенденции, что дороги стали улучшаться», — прокомментировал реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» эксперт ОНФ, главный инженер «Дорожной инспекции ОНФ» Николай Мельков.