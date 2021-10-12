Ростов-на-Дону, 12 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки скончались 30 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 20 женщин в возрасте от 44 лет до 91 года и десять мужчин в возрасте от 64 до 89 лет. Все ковид-пациенты имели ряд хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области COVID-19 не смог победить 7 151 пациент.