Пенза, 12 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 295 жителей, накануне заболели 284 человека. Об этом 12 октября сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировали 73 793 случая заражения. Выздоровели 58 464 пациента, в том числе за сутки — 79 человек. Скончались за время пандемии 3007 ковид-пациентов, из них 29 — за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе с 11 октября возобновлена иммунизация населения от гриппа и COVID-19 в ТЦ «САНиМАРТ» и ТРК «Коллаж», а также в Доме молодежи.

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