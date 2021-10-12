Москва, 12 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. У Госдумы достаточно полномочий в том числе для снижения цен на продукты питания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил кандидат на пост спикера Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос депутата от «Справедливой России» Валерия Гартунга.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Гартунг обратил внимание на жалобы избирателей на рост цен на продукты питания и другие товары.

«У нас полномочий достаточно… У вас есть все полномочия, чтобы спрашивать с правительства, что еще не хватает?» — рассуждает Володин, напомнив о новых полномочиях, которые получила Госдумы в соответствии с новыми положениями Конституции РФ.

«У нас с вами есть все для того, чтобы ситуацию менять в лучшую сторону, парламент работает эффективно», — подчеркнул он.

Он также указал на то, что кандидатура Гартунга предложена на пост председателя комитета Госдумы по защите конкуренции.