Красноярск, 12 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Десять комитетов образовано в Законодательном собрании Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Allaboutrussia.ru Красноярск

На первой сессии 12 октября депутаты единогласно проголосовали за постановление с перечнем комитетов, которым предстоит работать в ЗС.

Основные блоки вопросов, находящихся в компетенции комитетов, остались неизменными по сравнению с предыдущим созывом. Вопросы ведения комитета по безопасности и защите прав граждан в новом созыве распределены по трём другим комитетам.

Так, в краевом парламенте будут работать комитеты по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан; по экономике и налоговой политике; по природным ресурсам и экологии; по делам села и агропромышленной политике; по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению; по развитию северных и арктических территорий и делам коренных и малочисленных народов; по охране здоровья и социальной политике; по образованию и культуре; по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Заксобрание Красноярского четвёртого созыва состоялись 17−19 сентября 2021 года. На первой сессии 12 октября избрали спикера и вице-спикеров краевого парламента.