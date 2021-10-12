Ярославль, 12 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Ярославская область испытывает дефицит рабочих. Об этом на пресс-конференции 12 октября рассказал заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочие

«На сегодняшний момент у нас количество вакансий заявленных существенно превышает количество стоящих на бирже. Особенно востребованы рабочие специальности. До пандемии по рабочим специальностям запрос со стороны бизнеса был порядка 11 тысяч, на сегодняшний день почти 20. Но, к сожалению, это объективный процесс. Не хватает рабочих тех профессий, которые у нас компенсировались за счёт миграций. Закрыли границы и мы получили выпадение рабочей силы», — рассказал Максим Авдеев.

Несмотря на нехватку рабочих рук, проблема безработицы не решена.

«На сегодняшний момент мы имеем 7,6 тысяч стоящих на бирже и 1% безработицы. Можно ли говорить, что вся проблема с безработицей решена? Нет, нельзя. Но такой уровень мы связываем только отчасти с проблемами самих предприятий, самой экономики. А отчасти с тем, что на биржу пошёл «немой» сектор, те, кто работал без трудоустройства. Значительное количество вставших на биржу не могли подтвердить свой трудовой стаж в течение предыдущего года. Это означает, что на биржу пришло большое количество тех, кто и в допандемийный период не работал», — рассказал Авдеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы существенно вырос во время ограничительных мер 2020 года, но затем пошёл на спад.