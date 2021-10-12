Москва, 12 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В понедельник, 11 октября, российский рубль достиг максимумов года, отправив доллар в район 71,40 руб. Сегодня, 12 октября, котировки открылись гэпом вверх, сразу же отыграв вчерашнее падение. Пара доллар/рубль расположилась в районе 71,70 руб., пытаясь определиться с направлением дальнейшего движения. Об этом сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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По его словам, «нашей валюте» не удалось продолжить наступление преимущественно из-за бегства от рисков, которое отразилось в том числе на российском рынке — фондовые индексы снижаются после недавнего покорения новых максимумов. На мировых площадках наблюдается откровенный медвежий настрой, который обусловлен рядом фактором, от инфляционных страхов до тревожного ожидания сезона корпоративной отчетности. В таких условиях доллар традиционно пользуется защитным спросом, который может активизироваться в случае усугубления отношения к риску, отметил эксперт.

Переславский добавил, что пока пара остается под отметкой 72 руб., инициатива находится в руках «рублевых быков». Более того, растущие цены на энергию еще могут протолкнуть российскую валюту к новым максимумам, однако уверенного ухода цен под отметку 71 руб. вряд ли стоит ожидать. Еще один фактор, который представляет угрозу для рубля — потенциальная коррекция на рынке нефти, где начинают появляться признаки пузыря, отметил он.