Волгоград, 12 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Четыре автомобиля столкнулись на шоссе Авиаторов в Волгограде. В аварии погиб один из водителей и пострадали двое подростков, сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной информации, 11 октября в 17:30 водитель «Лады Калина» при перестроении в левый ряд не убедился в безопасности манёвра и создал помеху движущемуся в левом ряду попутному Renault Logan. Водитель иномарки, избегая столкновения, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Golf. От удара Volkswagen отбросило на попутные «Лада Гранта» и Renault Logan.

Водитель Volkswagen от полученных травм скончался на месте ДТП. Пассажиры иномарки в возрасте 44, 37, 16 и 15 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.