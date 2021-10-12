Вена, 12 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Внешнеполитический курс бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца будет продолжен без изменений его преемником Александером Шалленбергом. Об этом новый австрийский канцлер заявил 12 октября во время своего выступления перед парламентом страны.

Bmeia.gv.at Александер Шалленберг

«Что касается внешней политики, то и здесь мы продолжим наш курс без изменений», — сказал он.

Также новый канцлер Австрии указал, что он направится в ходе своей первой поездки в Брюссель для проведения встреч с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Отметим, накануне Александер Шалленберг начал исполнять обязанности канцлера Австрии.