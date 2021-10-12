Берлин, 12 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Немецкая фирма Klassen представила бронированную модификацию Rolls-Royce Cullinan. Об этом сообщается на сайте компании.

Klassen Бронированная версия Rolls-Royce Cullinan

Модернизированное авто снабжено многослойными пуленепробиваемыми стёклами, бронированными дверьми с усиленными петлями, доработанной подвеской, а также новыми тормозными механизмами и колесами с покрышками run-flat.

Кроме того, специалисты Klassen оснастили модель дополнительной защитой электронного блока управления, сиреной, проблесковыми маячками и громкой связью. Также у машины есть опция пожаротушения.

Салон автомобиля обтянут кожей, а на потолок проецируется «звездное небо». Внутри авто установлены дополнительные дисплеи мультимедийной системы.

В движение бронированную Cullinan приводит турбомотор V12 объёмом 6,75 литра. Производительность агрегата равна 571 л. с. (850 Нм). Крутящий момент передаётся на колёса через восьмискоростной «автомат» ZF.

Ранее Rolls-Royce представил третий по счету концепт своего электромобиля. Согласно новой стратегии компании, его серийная версия должна появиться до 2030 года.

Читайте также: Дилер сравнил стоимость обслуживания Aurus и Rolls-Royce