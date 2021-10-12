Джакарта, 12 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Сотрудничество между городом Джокьякарта в Индонезии и городом Чиангмай в Таиланде необходимо активизировать, учитывая ситуацию с COVID-19, которая начинает улучшаться, сообщает Republika.

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Посольство Индонезии в Таиланде заявило, что сейчас подходящее время для разработки различных мероприятий по реализации соглашения, изложенного в меморандуме о взаимопонимании по линии городов-побратимов.

Индонезия заинтересована в развитии отношений с Таиландом в различных областях. К ним относятся образование, экономика и социально-культурная сфера.

В настоящее время в различных университетах Чиангмая обучаются не менее 15 индонезийских студентов.

Индонезия намерена принять участие в ежегодном фестивале зонтиков в Чиангмае. Это сотрудничество направлено не только на увеличение туристической активности в двух странах, но и на поощрение участия деловых кругов.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел Индонезиизаявил, что Индонезия стремится оптимизировать возобновляемые ресурсы и смягчить текущий энергетический кризис.