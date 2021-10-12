Уфа, 12 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в посредничестве во взяточничестве за незаконную выдачу водительских удостоверений в Башкирии. Об этом 12 октября сообщает пресс-служа республиканской прокуратуры.

Водительское удостоверение

По версии следствия, 53-летний фигурант уголовного дела с апреля 2017 года по декабрь 2019 года выступил в качестве посредника, получил от шести лиц по 30 тысяч рублей и передал их замначальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии за содействие в получении водительского удостоверения без сдачи экзаменов на право управления автомобилями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый житель Уфы признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

«В отношении сотрудника ГИБДД возбуждено и расследуется уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы.