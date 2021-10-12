Москва, , 11:41 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Володин согласился с предложением КПРФ пригласить в нижнюю палату парламента генпрокурора Бориса Краснова, главу МВД Владимира Колокольцева, а также руководство оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекции, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Отвечая на вопросы депутатов, Володин обратил внимание на создание в структуре Госдумы комитета по контролю.

«Вы правы, подчеркну, что у нас давно не было здесь в зале Генерального прокурора, давайте его пригласим, министра внутренних дел — это также в рамках наших полномочий может ложиться в план «правительственного часа», — сказал Володин, отвечая на вопрос депутата Госдумы от КПРФ Николая Коломейцева.

Правильным было бы заслушать и представителей штаба по борьбе с коронавирусом.

«Давайте мы этот вопрос обсудим и дальше исходя из наших приоритетов сформируем повестку с участием министров, генерального прокурора — всех тех, кого в этом зале депутаты хотели бы услышать в этом зале», — добавил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин определил пять приоритетов работы депутатов Госдумы

Читайте развитие сюжета: Володин рассказал о роли Госдумы в снижении цен