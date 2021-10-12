София, 12 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В течение ближайших нескольких недель на территории Болгарии следует ожидать возникновения сразу нескольких очагов заболеваний сезонным гриппом, представляющего угрозу для здоровья проживающих в этом балканском регионе граждан. Об этом, как передает BTV, заявил председатель Болгарской ассоциации инновационной медицины Болгарии Валери Цеков журналистам.

Allergiyainfo.ru Грипп

По словам экспертов, в 2020-м году отсутствие серьезного распространения нескольких штаммов гриппа в Болгарии привело к снижению количества профилактических мер, и это обстоятельство «создаст серьезные проблемы в обозримом будущем».

«Этой осенью нас захлестнет волна острых респираторных вирусных заболеваний, — прогнозировал В. Цеков. — По вакцинированию против гриппа наша страна находится на одном из последних мест не только в Европе, но и во всем мире. Коллективного иммунитета у нас нет».

Как заявила журналистам в Софии директор Национального центра инфекционных и паразитарных заболеваний Болгарии Ива Христова, вирус гриппа мутировал и пробрел новые формы.

«Следует ожидать начала эпидемии, — подчеркнула она. — В контексте пандемии коронавируса мы не должны забывать об опасности других болезней».

Согласно информации министерства здравоохранения Болгарии, в октябре — ноябре нынешнего года бесплатную вакцинацию от гриппа смогут пройти около 230 000 болгар в возрасте от 65 лет и старше.