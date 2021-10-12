Москва, 12 октября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Компания Mail.ru Group решила сменить имя на VK. Об этом 12 октября пишет ТАСС.

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«VK — это единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой», — объяснил решение о ребрендинге генеральный директор компании Борис Добродеев. По его словам, новое название «подчеркнет все возможности», которые предоставляет Mail.ru Group.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители Mail.ru Group подписали меморандум о проверке информации на достоверность. Договор также подписали и другие российские интернет-платформы и СМИ.