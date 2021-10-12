Якутск, 12 октября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в ДФО занимается поиском кандидатуры на место главы Якутии. Возглавляющий сейчас республику Айсен Николаев покинет свою должность в 2021 году, написал 12 октября телеграм-канал 14News.

Joel Kramer Отставка

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О планах ухода в отставку главы региона проинформировал источник в полпредстве президента России на Дальнем Востоке.

«В настоящий момент ведётся поиск кандидатуры на место главы республики. Этим вопросом занимается лично полпред Юрий Трутнев», — сказал сотрудник полпредства.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации источника 14News, Айсен Николаев намерен сменить свою должность на место работы в столице России. Он готов стать заместителем федерального министра.