Москва, 12 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории России было выявлено 28 190 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 7 832 964.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 973 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 218 345.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 9 894 285 человек вылечились от нового заболевания, 20 706 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 29 409 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.