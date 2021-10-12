Москва, 12 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 973 человека, что является абсолютным рекордом с начала распространения вируса. Свежую статистику по заболеваемости опубликовал 12 октября федеральный оперштаб.

Коронавирус

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Днём ранее, 11 октября, в России скончались от ковида 957 человек. Общая смертность с начала пандемии достигла 218 345.

Вылечились и были выписаны за сутки 20 706 пациентов, с начала распространения вируса — почти 6,9 млн человек, рассказали в штабе.