Азербайджан, 12 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Проблему с загрязнением рек Азербайджана можно решить, используя немецкие технологии. С таким предложением выступил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг на форуме в Баку, посвященном развитию водной инфраструктуры.

ИА REGNUM Река Вохчи

«Немецкие компании готовы сотрудничать с Азербайджаном в сфере развития водной инфраструктуры. Уверены, что подобное сотрудничество будет налажено», — сказал Маниг.

Он отметил, что немецкие компании могут не только внедрить инновационные технологии, но и создать новые рабочие места в Азербайджане. Также посол призвал Баку и Ереван объединиться для очистки рек от загрязнений в регионе.

Напомним, река Охчучай (в Армении — Вохчи) течёт из Армении в Азербайджан. Баку обвиняет Ереван в загрязнении реки промышленными отходами.