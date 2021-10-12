Пенза, 12 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Мэр Пензы Андрей Лузгин написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

Исполнять обязанности мэра будет замглавы администрации города Пензы Александра Басенко. Депутаты Пензенской гордумы рассмотрят заявление о сложении полномочий Лузгина в пятницу, 15 октября на внеочередном заседании.

Андрей Лузгин занимал должность главы администрации города Пензы с 25 октября 2019 года. До этого он работал заместителем председателя регионального правительства, а ранее возглавлял министерство инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, в правительстве Пензенской области 11 октября произошли новые кадровые назначения. Так, временно исполняющим обязанности главы минэкономразвития и промышленности стал Алмаз Хакимов, врио министра государственного имущества — Андрей Кудинов.

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