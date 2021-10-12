Москва, 12 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Москве в возрасте 65 лет после продолжительной болезни ушел из жизни первый официальный представитель Следственного комитета России генерал-майор юстиции Владимир Маркин.

Sledcom.ru Владимир Маркин

Владимир Маркин родился 23 ноября 1956 года в Челябинске. В 1985 году окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и вернулся в Челябинск, где до 1986 года работал корреспондентом газеты «Вечерний Челябинск».

После переезда в Москве в 1986 году работал корреспондентом в редакции пропаганды Всесоюзного радио, ведущим программ «Время, события, люди», «Человек и закон». В 1991 году перешел на Центральное телевидение СССР.

В 2000 году занял пост первого заместителя председателя Комитета по делам печати и информации Московской области. Спустя год вернулся на телевидение, до 2004 года проработав продюсером информационного вещания на НТВ.

После образования в 2007 году Следственного комитета при прокуратуре (СКП) Маркин был назначен руководителем управления взаимодействия со средствами массовой информации СКП.

В начале 2011 года на базе СКП РФ был создан Следственный комитет РФ. С 20 июня 2011 года по 6 октября 2016 года Маркин руководил управлением взаимодействия со средствами массовой информации СК. С 12 октября 2016 года — первый заместитель гендиректора ПАО «РусГидро». Также он занимал пост председателя комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками.