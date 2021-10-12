Брюссель, 12 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Британская автомобилестроительная компания Morris Garage Motors (принадлежит китайской компании Nanjing Automobile) вывела на европейский рынок полностью электрический кроссовер MG Marvel R Electric. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Morris Garage Motors MG Marvel R

В Китае эта модель уже продаётся с 2020 года. Для Европы производитель переработал автомобиль в соответствии с местными требованиями. При этом дизайн авто остался таким же, как и у китайского собрата. Здесь можно отметить только появление эмблем.

Европейский вариант электрокроссовера доступен в трех комплектациях: Comfort, Luxury и Performance. Первые две версии оснащены двумя электромоторами на задней оси. Производительность этих автомобилей равна 177 л. с. (410 Нм). До «сотни» такая силовая установка позволяет разгоняться за 7,9 секунды. Максимальная скорость электромобиля равна 200 км/ч.

Что же касается версии Performance, то она имеет силовой агрегат из трёх электромоторов. Два «движка» размещены на задней оси, а один — на передней. Максимальная производительность установки составляет 284 л. с. (665 Нм). Здесь разгон до 100 км/ч происходит за 4,9 секунды. Максимальную скорость автомобиля равна 200 км/ч.

Стоимость базовой комплектации автомобиля составляет 39 990 евро (около 3,4 млн рублей). Версия Performance стоит дороже — 47 990 евро (порядка 4 млн рублей).

Напомним, в ноябре нынешнего года компания Audi готовится представить на автомобильной выставке в Китай новый электрокроссовер Audi Q5 e-tron. Авто собрано на «тележке» MEB от Volkswagen Group и укомплектовано электромотором производительностью 180 л. с.

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