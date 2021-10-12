Пермь, 12 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Пермском крае будут судить 50-летнего жителя Кунгура. Он обвиняется в организации приготовления к умышленному причинению смерти другому человеку по найму, сообщает СУ СКР по региону.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, весной 2021 года мужчина нанял киллера за 800 тыс. рублей и заказал убийство 66-летнего бизнесмена, с которым сложились неприязненные отношения.

Однако убийство не было совершенно. Преступные действия пресекли на стадии приготовления. Наемник действовал под контролем силовиков, а заказчика задержали после передачи всей суммы денег несостоявшемуся исполнителю преступления. Уголовное дело передано в суд.