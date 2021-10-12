Кызыл, 12 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Туве после введения второго компонента вакцины против коронавируса заболели COVID-19 лишь 23 человека или 0,03% прошедших вакцинацию. Об этом заявили министр здравоохранения республики Анатолий Югай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Rtyva.ru Вакцинация от коронавируса. Тува

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При этом болезнь у них протекала в лёгкой форме, без пневмонии. Благодаря чему все 23 пациента вылечились в амбулаторном режиме.

Между тем, власти республики выражают беспокойство снижением темпов вакцинации. Глава региона Владислав Ховалыг, в частности, обратил внимание на фактически замершие темпы вакцинации педагогических работников.

«В то время как со 2 по 9 октября среди учащихся зарегистрировано 106 случаев заболевания COVID-19, а среди учителей — 30 (0,3%). Причем из 30 заболевших за неделю шесть сотрудников школ не были привиты», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, глава республики поручил министерству образования завершить вакцинацию учителей, применяя к уклоняющимся"жёсткие меры наказания». Всего в регионе вакцинации подлежит 16 366 работников образовательных заведений, из которых к настоящему времени непривиты 1147 человек.