Варшава, 12 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Специальный закон для строительства на границе Польши с Белоруссией забора, который должен будет стать защитой от нелегальных мигрантов, готовит польское правительство. Об этом 12 октября рассказал министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

Граница

«Создается закон, который будет основанием для строительства нового инженерного заграждения», — сказал он.

Также глава польского минобороны добавил, что в Варшаве намерены воспользоваться в этом вопросе опытом Венгрии, построившей такое заграждение на своей границе с Сербией.

«Принимая во внимание разные юридические моменты, это не так просто. Но мы воспользуемся этим опытом. Закон готовится», — отметил Блащак.

Как сообщало ИА REGNUM, Эстония 11 октября направила на литовско-белорусскую границу четвертую группу полицейского подразделения ESTPOL-5 в рамках ежемесячной ротации.