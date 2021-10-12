Санкт-Петербург, 12 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме на набережной реки Карповки в Петроградском районе Петербурга. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Дом Чубакова на набережной реки Карповки, 30, построенный в начале XX века, является объектом культурного наследия.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарные на крыше горящего жилого дома на набережной Карповки

Как установили в прокуратуре, в феврале 2020 года между некоммерческой организацией «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (Фонд капремонта) и ООО «Мастер Руф» был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома. Во время выполнения этих работ подрядчик допустил нарушения установленных правил, что и привело к возгоранию кровли дома вечером 9 октября 2021 года. В результате пожара, который более ста пожарных тушили несколько часов, причинен ущерб на сумму свыше 8,8 млн рублей.

«Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)», — отметили в надзорном ведомстве.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар начался вечером 9 октября. В бывшем доходном доме купца Чубакова горели чердачные помещения. В результате пожара из 38 квартир дома пострадало 25, в том числе 14 коммунальных. В доме проживает 76 семей (140 человек). В результате пожара полностью выгорели четыре квартиры, одна из них коммунальная. Жертв удалось избежать.

К утру 10 октября пожар удалось полностью ликвидировать. Площадь горения составила 800 кв. метров. Было эвакуировано 100 человек. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС 29 единиц техники и 128 человек личного состава.