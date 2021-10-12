Киев, 12 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Отсутствие газа для отопления коммунальных и бюджетных организаций на Украине вынуждает регионы объявлять о введении чрезвычайной ситуации. Такое решение, в частности, было принято Закарпатской областной госадминистрацией по итогам внепланового заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 11 октября.

Znamkaluga.ru Батарея отопления

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Сложившуюся ситуацию классифицировали как «чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня». Так, ориентировочная потребность в природном газе для бюджетных учреждений Закарпатья на период отопительного сезона составляет около 25 млн куб. м. При этом ранее заключившие договоры поставщики из-за резкого роста цен на газ отказываются от поставок.

«Цена и отсутствие поставщика природного газа ставят под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу заведений в осенне-зимний период», — заявил губернатор области Анатолий Полосков.

В Закарпатской администрации считают, что выходом из кризисной ситуации стало бы введение гарантированного поставщика природного газа по индивидуальным договорам для удовлетворения потребностей бюджетных учреждений и организаций области на осенне-зимний период 2021—2022 гг.

С подобными проблемами с поставками газа также столкнулась и Хмельницкая область. Здесь региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС также приняла решение объявить ЧС. Аналогичные решения приняты в городах Чернигове и Ивано-Франковске, а также в Одесской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине из-за высоких цен на топливо наблюдается газовый кризис, который затронул бюджетные учреждения и рядовых граждан. Больницы, школы, детские сады, военные части и прочие учреждения рассчитывали на получение газа по сниженным ценам от компании «Нафтогаз Трейдинг». По договорённости между правительством страны, Нафтогазом и местными властями цена на газ должна составлять 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр.

Но компания не участвует в тендерах, а частные компании готовы отпускать газ лишь по рыночным ценам — от 35 до 45 гривен (95−122 рубля) за кубометр. Многие учреждения, надеясь на Нафтогаз, вовсе остались без контрактов перед наступлением холодов.