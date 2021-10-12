Москва, 12 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Кандидат в председатели Госдумы Вячеслав Володин определил пять условий работы Государственной думы восьмого созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Во-первых, по его мнению, «в основе работы парламентариев должна быть повестка развития страны, достижение национальных целей, реализация посланий президента Федеральному Собранию».

Во-вторых, говорит он, новые конституционные полномочия Госдумы требуют эффективного подхода к их реализации, «необходимо организовать работу, обеспечив возможности для всех пяти фракций участвовать в обсуждении и принятии законов».

В-третьих, продолжил Володин, необходимо работать над увеличением количества законов прямого действия.

«Это повысит качество законотворчества, эффективность реализации законов», — подчеркнул парламентарий.

Он привел данные, в соответствии с которыми в 2017 году доля принятых законов прямого действия была 53,9%, а уже к середине 2021 года показатель вырос до 67,5%. При этом, указал парламентарий, принятие законов прямого действия значительно повышает требования к качеству работы депутатов.

В-четвертых, отметил Володин, следует развивать диалог по всем вопросам повестки с гражданским обществом, регионами, экспертами, профессиональными союзами, деловым сообществом. Это не только повысит качество законов, но и обеспечит учет мнений и вовлеченность граждан при их рассмотрении и принятии.

В-пятых, необходимо выработать предложения с целью повышения ответственности депутатов перед избирателями за взятые обязательства, а также ввести отчеты о работе, заявил Володин.

«Эти вопросы правильно изучить всем вместе и реализовать», — сказал он.

Однако прежде всего, подчеркнул Володин, главное в работе депутатов — «эффективно представлять интересы наших граждан и находить законодательные решения их вопросов и проблем».