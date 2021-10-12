Ханты-Мансийск, 12 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (55 случаев), сообщает 12 октября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 209 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 12 октября в Югре зарегистрировано 77 525 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 73 561 человек, 1147 пациентов с COVID-19 скончались (на девять человек больше, чем днём ранее).