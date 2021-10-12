Париж, 12 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Три человека погибли и еще один был ранен на юго-западе Франции, попав под проходящий состав поезда. Об этом 12 октября сообщает телеканал BFM со ссылкой на национальное общество железных дорог страны.

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Уточняется, что несчастный случай произошел рядом с границей Франции и Испании, около города Сен-Жан-де-Люз.

При этом, по информации правоохранителей, все указанные люди лежали на железнодорожных путях, когда на них наехал состав поезда. Также отмечается, что пострадавший был направлен в медучреждение в критическом состоянии и добавляется, что идет установление причин произошедшего.

Также мэр города Сибур, расположенного возле Сен-Жан-де-Люза, Енеко Алдана-Дуа отметил, что трагический инцидент случился ранним утром.

«Судя во всему, погибшие и пострадавший — мигранты, которые спали на железнодорожных путях», — сказал он.

«Через эту местность вдоль железной дороги и вдоль автодороги проходят маршруты нелегальных мигрантов», — добавил мэр Сибура.

Помимо того, указывается, что в данный момент движение по этой железнодорожной ветке, которая ведет в Испанию, в существенной мере замедлилось, так как используется только один из двух путей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября стало известно, что подросток погиб на железнодорожной станции «Царское село» в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга), идя по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.