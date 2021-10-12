Переславль-Залесский, Ярославская область, 12 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Переславле Ярославской области сотрудники главного управления наркоконтроля МВД России совместно с региональными коллегами обнаружили в лесу подпольную лабораторию по производству наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Ярославской области.

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Лаборатория располагалась в лесном массиве в отдельно стоящем каркасном здании из OSB-плит. Снаружи здание было замаскировано ветками и выглядело как шалаш. Преступники провели туда даже электричество. На месте происшествия полицейские задержали двух 24-летних мужчин. В лаборатории производился мефедрон.

«В помещении сотрудниками полиции изъята крупная партия уже изготовленных наркотиков — порошкообразное вещество светлого цвета, находящееся в пластиковых ведрах и контейнере, а также оборудование и реактивы», — сообщили в региональном МВД.

Общая масса изъятого наркотика составила более 35 килограмм. В дальнейшем его реализация планировалась через сеть тайников.

Сейчас расследование продолжается. Суд арестовал молодых людей. Максимальное возможное наказание за производство и сбыт наркотиков предусматривает пожизненное лишение свободы.