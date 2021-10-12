Петропавловск-Камчатский, 12 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. На Камчатке запасы топливно-энергетических ресурсов для прохождения отопительного сезона соответствуют нормативам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе правительства региона.

Josh Wedin Батарея отопления

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«Особое внимание необходимо уделить запасу по мазуту, который рассчитан до января. По этому вопросу необходимо провести работу с правительством России. Дровяным топливом регион также обеспечен. Что касается угля для населения, мы завезли полный объём», — сказал заместитель председателя правительства края Сергей Миронов.

Отмечается, что отопительный сезон начался во всех муниципалитетах региона.

Планируемый объём финансирования ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2021−2022 годов составляет более 3,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в семи муниципалитетах Приморья запущены 43 котельные, которые обеспечивают теплом 92 социально значимых объекта и 60 жилых домов. Полностью подключат всех потребителей к отоплению к концу октября.