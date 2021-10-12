Пермь, 12 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Пермская художественная галерея готовится к переезду в новое здание расположенное на территории бывшего завода «Телта», сообщает пресс-служба краевой администрации.

shakko Пермская государственная художественная галерея (Спасо-Преображенский кафедральный собор)

Тема переезда обсуждалась в Москве во время рабочей встречи заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, возглавляющего оргкомитет по празднованию 300-летия Перми, и губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

Согласно планам региональных властей, в настоящее время идет работа по подготовке к перемещению части экспонатов Пермской художественной галереи в здание по ул. Окулова, 75. Для временного хранения планируют перевезти 2360 единиц фонда, которые в настоящее время находятся в запасниках и ранее не выставлялись.

Чиновники считают, что перевод фонда позволит более широко развернуть реставрационные работы. В здании, где временный приют найдут произведения искусства, откроют мастерскую. У пермяков и гостей Перми появится возможность познакомиться с процессом реставрации и впервые увидеть реставрируемые экспонаты. Переезд запланирован на ноябрь.